BBB 24: Mulher de Davi, 20 anos mais velha, rebate críticas sobre diferença de idade: ‘Etarismo’

Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 19, ela disse que os comentários são fruto do etarismo, que é a discriminação contra pessoas ou grupos por conta da idade.

“Meu nome é Mani, sou filha, sou mãe, trabalhadora autônoma, sou baiana e sou companheira do Davi, entre tantas outras coisas que me qualificam, mas que para muitas pessoas não importam e preferem me chamar de ‘a mulher mais velha’ ou ‘a mulher que tem o dobro da idade’ para se referir a mim”, escreveu.