BBB 24: Quem é Davi, participante que veio do puxadinho

Davi é um dos novos participantes do BBB 24. Ele foi divulgado pelo Fantástico como um dos competidores do puxadinho e, nesta segunda-feira, 8, foi votado pelo público para entrar no reality. Tadeu Schmidt revelou que, nesta primeira semana, o brother está imune.

Davi Foto: Divulgação / Globo

Quem é Davi do BBB 24?

Davi tem 21 anos, é natural de Salvador e trabalha como motorista de aplicativo. O brother já trabalhou com informática e almoxarifado antes de ganhar a vida dirigindo.

Davi disse que, na infância, a separação dos pais teve um grande impacto em sua vida e na de sua irmã. Ele teve que começar a trabalhar para ajudar em casa, vendendo picolé e água nos ônibus da cidade.

Nessa época, Davi conheceu todo tipo de gente e lembra ter passado por muitas dificuldades. Hoje, encara esses obstáculos como aprendizados, e avalia que se tornou uma pessoa alegre e do bem.

O pipoca se define como alguém muito animado, diferente da namorada, que, segundo ele, o acha “gaiato demais”. “Minha vida é um livro aberto. Sou alegre, sou divertido, sou pipoca, sou baiano”, diz.