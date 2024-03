BBB 24: ‘Não estou cobrando nada da Pitel, meu problema é com o Lucas’, diz Camila Moura; assista

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, do Big Brother Brasil 24, voltou às redes sociais nesta segunda-feira, 4 para falar novamente sobre as investidas do capoeirista em Pitel. “Eu não acredito em rivalidade feminina, e eu não apareci aqui para criticar a Pitel. Ela tem o relacionamento dela, com o parceiro dela, isso é questão deles [...]”, disse.

A professora gravou o vídeo após a equipe da sister rebater as acusações sobre traição de Lucas Henrique. Assista:

Ela ainda explicou que seus problemas são com o ex-marido e não com a assistente social. “O meu problema é única e exclusivamente com a pessoa que tinha um relacionamento combinado comigo, que é o Lucas Henrique, Buda, Calabreso, Lucas Capoeira. Como vocês preferirem chamar”.

Camila Moura, Lucas Henrique e Giovanna Pitel. Foto: Reprodução | Instagram @camilamoura225 e Reprodução | Rede Globo

PUBLICIDADE Confinado, o brother ainda não sabe que Camila se separou dele. Em seu desabafo, a professora explicou que para ela “traição não é só beijo na boca”. Em postagem no Instagram, a equipe de Pitel explicou o flerte de Lucas, rebatendo as acusações de que Pitel teria “se esfregado” em Buda: “A situação toda começa com o Lucas falando “Baiana, você me bagunçou” e Pitel logo pede para ele parar, e fala que essa conversa não deveria nem ter nascido. Como podemos ver no vídeo, e essa não foi a única vez que ela pediu para ele parar”, diz a equipe.

Equipe de Pitel rebate críticas à sister após flerte de Lucas Henrique Foto: Reprodução de Vídeo / Rede Globo

Sobre as afirmações de Camila (ex-mulher de Buda), a equipe explica que não gostaria de invalidar seus sentimentos, mas que “uma afirmação tão distorcida e com tal teor é muito grave, tudo isso está gerando muito ‘hate’ para a Pitel, são comentários ofensivos ao extremo, sendo que o que foi afirmado por Camila no vídeo - a parte que envolve a Pitel - jamais aconteceu. E tudo sempre cai para o lado da mulher, Pitel está sendo taxada de coisas absurdas, mesmo não tendo culpa nenhuma nessa situação”.

“Agimos sempre com a verdade, clareza e respeito aqui, então o mínimo que pedimos em troca, é o mesmo”, finaliza a postagem, dizendo que medidas serão tomadas contra qualquer ação discriminatória.

Publicidade

Entenda o caso

Momento entre Lucas Henrique e Pitel viralizou no domingo, 3, depois de Camila Moura, mulher de Buda, afirmar ter rompido o relacionamento de 15 anos com o brother. Confira o momento que Camila cita como flerte:

O perfil do Instagram de Camila, que antes contava com uma quantidade baixa de seguidores, já atingiu mais de 1 milhão de fãs. Na descrição, traz a frase “Me pergunto porque me acham vingativa...” e a hashtag #TeamDavi, em referência a um dos concorrentes do BBB 24. O perfil de Lucas Henrique, por exemplo, conta com apenas 133 mil seguidores atualmente.

Camila fez uma série de stories sobre o assunto, em que acusou Pitel e Lucas de “ficarem se esfregando”, e explicou que estava também sofrendo ao sair na rua ao ouvir comentários sobre seu relacionamento, e que não aceitaria a situação calada.

“Eu sou professora de meninas adolescentes que arrumam um primeiro namoradinho e se submetem a tudo por amor. Eu fiquei pensando no exemplo que eu, Camila, estaria dando para minhas alunas.”, comentou. Ela pediu para Thais Fersoza, apresentadora do Bate-Papo com o Eliminado, pegar os recortes do momento em que Pitel e Lucas flertam para confrontá-lo durante o programa, e finalizou os stories pedindo para que Boninho a deixasse participar do bate-papo, já que “legalmente, ainda sou parente”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais