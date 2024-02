BBB 24: Yasmin revela que namorou Cabeção, da ‘Malhação’, por semelhança com artista internacional

Yasmin Brunet revelou, no BBB 24, que namorou Sergio Hondjakoff em 2003 por achar o brasileiro parecido com um artista internacional. Nesta quarta-feira, 21, a sister relembrou o relacionamento com o intérprete do Cabeção, da Malhação.

Yasmin Brunet no BBB 24 Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo

PUBLICIDADE Na área externa da casa, a modelo ouviu a tocar a música Without Me, do rapper Eminem. Em conversa com Rodriguinho e Wanessa, ela disse: “Ele [Eminem] foi o meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque eu achei que ele parecia ele. O Cabeção, de Malhação, sabe quem é?”, disse, rindo.

“Lembra dele? Mentira, ele era um fofo, não só por causa disso, mas isso foi o que me atraiu”, lembrou. Yasmin Brunet namorou Sergio após terminar seu relacionamento com Kayky Brito. Na época, os dois foram flagrados juntos em um show do Charlie Brown Jr.