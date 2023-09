Belo e Gracyanne vão perder sua mansão de R$ 15 milhões no Rio de Janeiro? Entenda a saga judicial

O cantor Belo e a influenciadora Gracyanne Barbosa podem perder uma mansão avaliada em R$ 15 milhões localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em meio a uma disputa judicial. O caso foi adiantado pelo Uol nesta sexta-feira, 20, e confirmado pelo Estadão, que obteve acesso aos laudos do processo.

A saga judicial, que se arrasta desde 2014, começou com despesas condominiais não pagas pelo casal naquele ano. Os dois, que compraram a mansão no nome da empresa JR Empreendimentos e Produções, foram processados pelo condomínio de luxo Novo Leblon.

Mansão de Belo e Gracyanne Barbosa no Rio será leiloada caso casal não quite dívidas. Foto: Instagram/@graoficial/Reprodução

Segundo o Uol, a JR Empreendimentos e Produções pertence a um dos ex-empresários de Belo, José Ronaldo Cardoso Sousa. Por estar no nome da empresa, Belo deixou de assinar uma das citações que envolvia o caso por estar endereçada ao empresário. No processo, a ausência dos réus foi registrada em diversas audiências de reconciliação pelas tentativas frustradas de intimação.

Em 2018, o atual empresário do cantor compareceu a uma das audiências e alegou que o casal não poderia arcar com a dívida, que já somava mais de R$ 104 mil e envolvia o período de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2018. Ele apresentou uma proposta de quitar R$ 20,9 mil parcelados em 12 vezes, o que não foi acatado.

A Justiça determinaria a penhora do imóvel em 2021. Um acordo seria firmado apenas em 2022. Em março do ano passado, foi expedido um mandado pelo juiz responsável pelo caso para que a transação fosse realizada.

O acordo, porém, deixou de ser cumprido e voltou à tona quando o Novo Leblon deixou de receber três parcelas do que havia sido firmado e todas as taxas condominiais de 2022. O valor chegava a R$ 126 mil.

No início de agosto, a Justiça do Rio decidiu que irá leiloar o imóvel caso o casal não quite as despesas. O leilão, que terá a data definida pelo leiloeiro Maurício Mariz, será realizado no fórum da Barra da Tijuca ou online. O valor inicial será fixado em R$ 15 milhões.

O Estadão contatou a assessoria de Belo, mas não obteve retorno. A reportagem também tentou falar com a JR Empreendimentos e Produções, mas não conseguiu o contato. O espaço segue aberto.

Já a assessoria de Gracyanne Barbosa informou que não responde por assuntos que envolvam o casal.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais