Beyoncé manda recado para Lizzo durante performance da turnê Renaissance

Beyoncé mandou um recado para a cantora Lizzo nesta segunda-feira, 15, enquanto cantava o hit Break My Soul, durante o seu show em Atlanta, nos Estados Unidos. Em cima do palco, e rodeada por seus dançarinos, a mãe de Blue Ivy disse: ‘Eu te amo, Lizzo’.

No começo deste mês, Lizzo foi acusada de assédio sexual e de criar um ambiente de trabalho hostil por seus ex-dançarinos. Os antigos funcionários da cantora disseram que ela teria os pressionado a tocar em um artista nu, durante uma viagem, e fazer com que eles passassem por um teste “excruciante” após acusá-los falsamente de beber no trabalho, entre outras denúncias.

Após a acusação, Lizzo se pronunciou em suas redes sociais. “Normalmente eu escolho não responder a alegações falsas, mas essas são inacreditáveis”, escreveu a artista. Segundo ela, a ação veio de ex-funcionárias que já admitiram publicamente ter comportamento inapropriado e antiprofissional. ”Levo minha música e minhas performances seriamente”, acrescentou. “Às vezes, tenho que tomar decisões difíceis, mas nunca é a minha intenção fazer qualquer pessoa se sentir desconfortável.”

Segundo informações do Entertainment Weekly, um dia depois de Lizzo ser acusada por seus ex-funcionários, Beyoncé pulou os nomes da cantora e de Kelly Rowland, no trecho que menciona os nomes de personalidades pretas, na versão remix de Break My Soul em um show de Massachusetts.