Bianca Andrade detalha acidente de carro: ‘Cadeirinha salvou a vida do meu filho’

Bianca Andrade se pronunciou nas redes sociais sobre o acidente sofrido por ela e seu filho nesta quinta-feira, 2. A influenciadora falou sobre o estado de saúde de todos os envolvidos em uma série de stories na noite desta sexta-feira, 3.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que Bianca estava com seu filho Cris, de 2 anos, a babá Dayane e o motorista Genilson colidiu em uma árvore ao sair da pista, na altura da BR-116. O acidente aconteceu por volta das 1h15 da madrugada.

Story de Bianca Andrade Foto: Instagram/ @bianca

A ex-BBB explicou que segue em observação no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa, RJ. “Ainda estou em recuperação. Todos nós estamos bem na medida do possível. Nosso motorista foi atendido não precisou ficar internado. O bebê graças a Deus já teve alta e está com o pai dele. Eu e a Day, nossa babá ainda estamos internadas”, iniciou.

Bianca comentou que seus exames, a princípio, apontaram uma fratura, porém, após nova ressonância, os médicos garantiram que não foi o caso. Já Dayane está “com uma dorzinha na barriga” e nenhuma das duas precisará passar por cirurgia.

Carro de Bianca Andrade colidiu com árvore em rodovia Foto: Polícia Rodoviária Federal

“Foi um acidente muito forte. Estávamos na pista e uma carreta veio em cima da gente. Nosso motorista saiu e bateu de frente com uma árvore. Deu perda total o carro. Graças a Deus, meu bebê estava na cadeirinha, com cinto de segurança. A cadeirinha salvou a vida do meu filho. O Cris está com um roxinho, fez todos os exames e graças a Deus está bem”, concluiu.