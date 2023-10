Irmã de Bruna Biancardi que criticou Neymar conhece Mavie: ‘Prometo cuidar de você'

Bianca, irmã de Bruna Biancardi, publicou uma foto conhecendo a sua sobrinha, Mavie, fruto do relacionamento da influenciadora com o jogador de futebol Neymar Jr., no Instagram.

Bianca e Bruna Biancardi, irmãs, com a bebê Mavie Foto: Instagram/@bibiancardi

“A nossa pequena chegou em um dia cheio de aventuras e correria. A felicidade nem cabe no peito, nunca senti tanto amor por um pedacinho de gente. Mavie, sua titia estava muito ansiosa pela sua chegada, para vivermos juntas todas as suas fases e ver a sua mãe se tornar o que ela sempre sonhou”, escreveu.

Na sequência concluiu: “Eu sempre estarei de mãos dadas com vocês, dando todo o amor, apoio e suporte possível. Prometo a seus pais cuidar de você como a sua mamãe sempre cuidou de mim, com todas as minhas forças. Amo vocês”.

No último mês de junho, Bianca Biancardi chamou atenção ao publicar uma carta aberta em seu Instagram criticando o posicionamento de Neymar, que pediu desculpas por ter traído sua irmã grávida.

“Eu poderia enviar isso por WhatsApp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo”, disse, na época.

“Os comentários na foto demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos ‘cristãos’, que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez”.

“Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz. O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê, e continuar agindo como criança? Para quem acha que a minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas: ela não está e ela não precisa”.

Bianca reiterou que a irmã “está nessa relação por amor, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer”. Por fim, enfatizou que a família sempre irá apoiar as decisões de Bruna e concluiu com um pedido ao atleta: “Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral”.