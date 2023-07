‘Um homem que se recusa a ser homem’: Irmã de Bruna Biancardi condena Neymar em carta aberta

Após a modelo internacional Celeste Bright expor a mensagem que Neymar a enviou quando ele já estava comprometido com Bruna Biancardi, a também modelo Sephora Maria compartilhou que o jogador teve a mesma atitude com ela. Nas redes sociais, o atleta respondeu com ironia às exposições, o que resultou em uma carta aberta de Bianca, irmã de Bruna, criticando as atitudes do cunhado.

Na manhã desta sexta-feira, 30, Sephora mostrou que Neymar tentou interagir com ela nas redes sociais. No dia anterior, além de Celeste, a estudante Isis Mesquita também expôs o atleta, que reagiu a uma foto dela com um emoji de fogo.

No Twitter, Neymar se pronunciou com o seguinte post: “Mais alguém?”, seguido de um emoji rindo. As publicações ganharam repercussão dias após o atleta confirmar que traiu a mãe de sua filha um dia antes do Dia dos Namorados.

A resposta de Neymar sobre as exposições fez com que Bianca Biancardi compartilhasse um texto nos stories acusando o cunhado de ser um “homem que se recusa a ser homem” e descreveu suas atitudes como “infantis, desrespeitosas e imorais”.

“Eu poderia enviar isso por WhatsApp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo”, iniciou.

Em seguida, Bianca relembrou o post em que o jogador assume ter traído sua irmã. “Os comentários na foto demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos ‘cristãos’, que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez”, escreveu.

“Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz. O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê, e continuar agindo como criança? Para quem acha que a minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas: ela não está e ela não precisa”, continuou.

Bianca reiterou que a irmã “está nessa relação por amor, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer”. Por fim, ela enfatizou que a família sempre irá apoiar as decisões de Bruna e concluiu com um pedido ao atleta: “Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral”.

O Estadão entrou em contato com Neymar para um pronunciamento sobre o caso, mas nçao obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.