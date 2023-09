Brasileiros pedem para Adele ser madrinha de casamento e ela responde durante show; veja vídeo

Em um de seus shows em Las Vegas, a cantora Adele “topou” uma nova atribuição: ser madrinha do casamento de dois brasileiros.

O registro do momento inusitado foi publicado pela noiva, Gabi Alvarenga. Ela e seu noivo, Gui, celebraram sua união em uma capela do Elvis na cidade, e depois foram ao show da britânica. “A gente ficou zuando que ia levar um cartaz convidando ela pra ser madrinha, só que não deu tempo de escrever nada e eu tava arrasada”, escreveu. Mesmo assim, o momento aconteceu espontaneamente.

Ao ver o casal de branco na plateia, Adele ficou curiosa – e puxou papo com os fãs. “De onde vocês são?”, perguntou. Ao ver que eles eram do Brasil, ela se empolgou. “Quando vocês se casaram?”, questionou em seguida. “Hoje”, respondeu o homem.

“Hoje, em Vegas!”, comentou a cantora, impressionada. “Algumas horas antes do show, porque eu notei o coração no seu vestido assim que me aproximei e ele tem uma flor na camisa, e eu fiquei tipo: ‘Não é possível que eles se casaram hoje!’”, ressaltou.

Adele interage com fãs brasileiros em show Foto: Reprodução/Instagram/@gabialvarenga

Em seguida, o noivo aproveitou para fazer um convite para Adele. “Você gostaria de ser nossa madrinha?”. Imediatamente, ela respondeu “Eu adoraria ser sua madrinha”, disse.

Em seguida, ela passeou pelo palco, cantarolando a marcha nupcial. "Parabéns, eu estou muito feliz por vocês", comemorou.