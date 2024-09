Bruce Willis faz aparição pública rara depois de diagnóstico de demência

O ator Bruce Willis, 69, foi visto em uma rara aparição pública nesta segunda-feira, 9. Veículos da imprensa internacional publicaram uma foto do artista em um carro preto, vestindo um boné azul e uma camiseta branca. Bruce está afastado dos holofotes desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, em 2022.

Segundo o jornal britânico Metro, o ator fazia um passeio de carro pelo sul da Califórnia. Desde o diagnóstico, a família de Bruce também tem compartilhado fotos e atualizações sobre o estado de saúde do ator. Em julho, Tallulah Willis, filha de Bruce com Demi Moore, publicou uma foto do pai ao lado do genro do artista, Justin Acee.

Bruce Willis em foto compartilhada por uma das filhas, Rumer Willis. Ator fez aparição pública rara na Califórnia. Foto: @rumerwillis via Instagram