Casa de Gal Costa está à venda por R$ 10 milhões; veja fotos

A casa em que a cantora Gal Costa (1945-2022) viveu seus últimos anos de vida está à venda. O imóvel, localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo, está anunciado em uma site de venda de imóveis pelo valor de R$ 10 milhões.

A cantora Gal Costa em foto de 2019

De acordo com uma fonte ouvida pelo Estadão, o imóvel vale entre R$ 7 e R$ 8 milhões. A venda da casa faz parte do recente acordo que o filho de Gal, o estudante Gabriel Costa, e a ex-empresária da cantora, Wilma Petrillo, que alega ser viúva de Gal, chegaram depois de quase dois anos de disputa na Justiça pela herança de Gal. O valor da venda será dividido meio a meio entre eles.

A frente da casa da cantora Gal Costa

Uma das salas da casa que foi da cantora Gal Costa

Outra sala da casa da cantora dava para um jardim

O corredor da casa de Gal que dá para os quartos do imóvel

De acordo com o anúncio publicado no site Viva Real, a casa tem quase 400 metros quadrados e três quartos. Um dos quartos que aparecem da imagem era o de Gal - apenas o quadro em cima da cama foi trocado. Na mesa de apoio ao lado da cama, é possível ver um porta-retrato com uma foto da mãe de Gal, Mariah.

O quarto que foi da cantora Gal Costa

Um dos banheiros da casa da cantora