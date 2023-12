Casamento de R$ 15 mi de filha do ‘barão do agro’ levou 40 dias para ser montado; veja fotos

A festa de casamento de Rayssa Scheffer, filha de Elusmar Maggi Scheffer, conhecido como o “barão do agronegócio” e sócio do grupo Bom Futuro, chamou a atenção nas redes sociais pelo luxo e pela decoração extravagante. De acordo com a revista Veja, o empresário gastou R$ 15 milhões com a cerimônia.

Rayssa, que é artista plástica, se casou com o empresário Nivaldo Santiago. O evento ocorreu no último sábado, 25 de novembro, no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá (MT). A festa teve artistas como Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Thiago Abravanel e Vintage Culture como atrações.

Ainda segundo a Veja, o casamento contou com 1,5 mil convidados. Foram cerca de 250 mil rosas brancas, 3 mil vasos de orquídeas e 5 mil tulipas usadas para a decoração do teto e do salão, conforme divulgado pelo decorador e cenógrafo Célio Corrêa. Ele publicou um vídeo da montagem nas redes sociais:

O casamento foi planejado por Jaeder Barreto e Beta Martinez. Os dois compartilharam registros nas redes sociais e exaltaram a produção do evento. “Como o mercado brasileiro merece todo respeito e reconhecimento. Uma estrutura vinda de diversos locais do País, mais de 660 pessoas trabalhando arduamente para que essa entrega fosse perfeita”, disse Beta.

Segundo ela, a cerimônia foi inspirada nos Emirados Árabes e a estrutura do local levou 40 dias para ser montada. “14 horas de festa entregue impecavelmente”, escreveu. O evento foi todo registrado pelo fotógrafo Torin Zanette, que autorizou a divulgação das fotos ao Estadão. Veja algumas imagens:

Rayssa Scheffer com o pai, Eslumar Maggi, e mãe, Solange. Foto: Torin Zanette/Divulgação

Continua após a publicidade

Rayssa Scheffer, filha de Eslumar Maggi, conhecido como 'barão do agro. Foto: Torin Zanette/Divulgação

Rayssa Scheffer, filha de Eslumar Maggi, conhecido como 'barão do agro. Foto: Torin Zanette/Divulgação

Casamento de Nivaldo Santiago e Rayssa Scheffer, filha de Eslumar Maggi, conhecido como 'barão do agro. Foto: Torin Zanette/Divulgação