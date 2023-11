Céline Dion faz 1ª aparição em três anos após diagnóstico de síndrome rara; veja fotos

Céline Dion fez sua primeira aparição pública em três anos nesta quinta-feira, 2. A cantora, que é diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida, foi em um jogo de hóquei de gelo, em Las Vegas.

A artista foi assistir ao jogo do Montreal Canadiens junto com seus três filhos, René-Charles, 23, e os gêmeos Eddy e Nelson, de 13, de seu casamento com René Angélil. No Instagram, ela postou registros com a família no vestiário junto de executivos do time.

Céline Dion em jogo de hóquei em Las Vegas Foto: Instagram/ @celinedion

“Meus meninos e eu nos divertimos muito visitando o Montreal Canadiens depois do jogo de hóquei com o Vegas Golden Knights, em Las Vegas, na noite de segunda-feira. Eles jogaram tão bem, que jogo! Obrigado por nos encontrar depois do jogo, pessoal! Isso foi memorável para todos nós. Tenham uma ótima temporada”, escreveu a artista.

A vice-presidente de comunicação de Montreal Canadiens, Chantal Machabé, também fez fotos da rara aparição de Céline. “Uma ótima visita em nosso jogo em Vegas ontem. Obrigada, Céline Dion, por sua grande generosidade. O time todo ficou muito feliz em conhecer você e sua família”, publicou.