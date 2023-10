Cher nega envolvimento em sequestro do próprio filho e fala sobre problema que a família enfrenta

A cantora Cher negou as acusações de que teria mandado sequestrar seu filho, Elijah Blue Allman, em um hotel em Nova York. “Esse rumor não é verdadeiro”, disse ela à revista People.

A cantora e atriz Cher Foto: Anthony Harvey/ AFP

A acusação veio de Marieangela King, esposa de Elijah, através de documentos de divórcio. Marieangela relatou que, enquanto tentavam resolver problemas do casamento no hotel, quatro homens levaram Elijah do quarto. Ela mencionou que um desses homens afirmou que foi Cher quem os contratou.

Cher, ao abordar o assunto, não entrou em detalhes sobre a acusação, mas fez questão de falar sobre os desafios pessoais de seu filho. “O problema está relacionado ao vício do meu filho”, disse ela. E acrescentou: “Não estou sofrendo de nenhum problema que milhões de pessoas nos Estados Unidos não enfrentam. Sou mãe. Este é o meu trabalho — de uma forma ou de outra, tentar ajudar meus filhos. Você faz qualquer coisa por seus filhos.”

Elijah, de 47 anos, é filho de Cher com o falecido músico Gregg Allman. Ele e Marieangela, que também é cantora, casaram-se em 2013. Atualmente, o paradeiro de Elijah é desconhecido.