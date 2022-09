Chloë Grace Moretz revela trauma que sofreu após comparação com personagem de ‘Family Guy’

A atriz Chloë Grace Moretz expôs o trauma que viveu após seu corpo ter virado meme na série Family Guy. Em entrevista ao site Hunger, ela confessou que na época, tinha vergonha de ser fotografada em público e passou a viver isolada.

“Nunca falei sobre isso, mas há um meme que realmente me afetou: um em que eu entrava num hotel com uma caixa de pizza na mão. Essa foto foi manipulada em uma personagem de Family Guy com as pernas longas e o torso curto, e foi um dos memes mais difundidos na época”, relembrou Chloë.

A imagem que a atriz se refere é uma montagem comparando sua aparência com uma personagem da série de animação Family Guy, que mostra uma senhora que tem pernas compridas e um tronco curto.

“Todo mundo estava tirando sarro do meu corpo. Eu falei com uma pessoa, e ela ficou tipo: ‘Ah, cala a boca, é engraçado’. E eu só me lembro de pensar: ‘Meu corpo está sendo usado como uma piada, e é algo que eu não posso mudar sobre quem eu sou, e isso está sendo postado em todo o Instagram’”, lamentou a atriz, que relatou ter ficado magoada com pessoas próximas que zombaram de sua aparência.

Na sequência, a artista desabafa que essa montagem ainda a afeta. “Até hoje, quando vejo esse meme, é algo muito difícil de superar. Isso tirou uma camada de algo de que eu costumava gostar, que era me vestir e ir para um tapete vermelho e tirar uma foto, me deixou super constrangida. Eu acho que a dismorfia corporal, com a qual todos nós lidamos neste mundo, é extrapolada pelas questões das mídias sociais” reflete a atriz.

A dismorfia corporal, transtorno que Chloë sofreu, é uma doença caracterizada pelo foco obsessivo em defeitos que o portador acredita ter. A imperfeição pode ser pequena ou imaginada, mas a pessoa se torna compulsiva em criticar o próprio corpo.

Foi na psicoterapia que a atriz aprendeu a lidar com a imagem e tratou a doença. “Eu basicamente me tornei uma reclusa. Foi ótimo porque me afastei dos fotógrafos e pude ser eu mesma, ter muitas experiências que as pessoas não fotografavam”, relata. Chloë Grace Moretz está com 25 anos, e já atuou em filmes como Kick-Ass: Quebrando Tudo e na refilmagem de Carrie, a Estranha.

