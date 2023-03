Chris Brown reage a amizade de Naldo Benny

Faz algum tempo que memes e brincadeiras envolvendo os nomes de Chris Brown e Naldo Benny caíram no gosto da galera da internet. Isso porque o cantor brasileiro diz em entrevistas que ele e o rapper norte-americano possuem uma amizade.

Na noite de segunda-feira, 13, o cantor da música Amor de chocolate, filmou a tela do celular e postou, comemorando que havia sido notado por Brown. Mas como isso aconteceu?

Chris Brown reagiu com um emoji “facepalm”, - que geralmente é utilizado para demonstrar constrangimento - em um post dos perfis Sonho do Favela e Mafia da Favela, que criaram um “filme” sobre a suposta amizade de Benny com Brown.









O emoji deu a entender que Chris Brown não gostou muito da brincadeira do filme, mas Naldo não se importou muito com isso e comemorou muito.

“O homem comentou, Glória a Deus por tudo!”, escreveu. “[Ele] comentou e coçou o olho de novo [pensando] ‘no fucking shit’ é o Naldo que tá ali”, escreveu na legenda do post.

























