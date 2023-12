Cruzeiro do Neymar: Famosos embarcaram para a viagem; veja como será

O cruzeiro de Neymar começou nesta terça-feira, 26, e vai até sexta, 29. Diversas celebridades compartilharam quando estavam a caminho do “Ney em Alto Mar”.

Nas redes sociais, a influenciadora Virgínia mostrou sua ida e do cantor Zé Felipe para Santos (SP), onde aconteceu o embarque. Belo, que é uma das atrações, e Gracyanne Barbosa também compartilharam registros quando estavam a caminho do cruzeiro.

Outros nomes também já embarcaram, como Péricles e MC Guimê, que vão se apresentar no Ney em Alto Mar, além de MC Livinho, MC Ryan, o ex-jogador de futsal Falcão e mais.

Famosos mostram nos stories trajeto e chegada para o cruzeiro de Neymar Foto: Instagram/ @virginia/ @falcao12oficial/ @mclivinho

Como será o cruzeiro?

O passeio começou em Santos, no dia 26 de dezembro, com saída prevista às 18h. De lá, o navio partiu para o litoral sul carioca, e tem parada programada em Búzios. A embarcação retorna para o ponto da partida no dia 29 de dezembro, na sexta-feira.

Continua após a publicidade

Segundo a organização do evento, serão três dias e três noites com entretenimento “non stop”, cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e diversas opções gastronômicas a bordo.

O cruzeiro temático promovido pelo jogador do Al-Hilal e da seleção brasileira tem parceria com a empresa MSC Preziosa e vai receber 28 atrações, entre shows e apresentações de comediantes, como Thiago Ventura, Renato Albani e Victor Sarro. Péricles e Belo estão entre os cantores que vão se apresentar no navio.

O atleta ainda vai jogar duas partidas de pôquer no navio com pessoas que compraram essa experiência no leilão que o jogador promoveu em julho. Uma partida foi vendida por R$ 300 mil e a outra, por R$ 700 mil. No leilão, também foi arrematada por R$ 120 mil uma cabine para dois no espaço yatch clube do cruzeiro.