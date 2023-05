Neymar anuncia cruzeiro marítimo em dezembro: ‘Só é convocado quem tem disposição para o jogo’

O atacante Neymar anunciou nesta segunda-feira que realizará um cruzeiro marítimo temático no mês de dezembro. De acordo com a publicação nas redes sociais do craque brasileiro, o “cruzeiro mais esperado de todos os tempos” partirá do Porto de Santos em 26 de dezembro e voltará à cidade em que o jogador despontou para o futebol no dia 29 do mesmo mês.

Uma das imagens de divulgação do “Navio Ney em Alto Mar” vem acompanhada da frase “três dias de ousadia e alegria a bordo com um dos maiores ídolos do futebol.” O cruzeiro prevê ainda uma parada na cidade de Búzios, no Rio, antes do retorno a Santos.

Internautas lembraram que Neymar não é a primeira estrela brasileira a promover um cruzeiro temático. O cantor Roberto Carlos foi um dos precursores e foi acompanhado de Xuxa, Wesley Safadão, Daniel, Maiara e Maraísa e diversos outros cantores. Os nomes das atrações musicais ainda não foram divulgados.

“Neymar Jr, sempre ousado, conduziu a ideia com um time estrelado e deu vida a esse projeto que - com toda a certeza - será um sucesso. Serão três dias e três noites de muita ousadia e alegria, celebrando tudo aquilo que o nosso Ney mais ama fora das quatro linhas! Atrações imperdíveis e shows inesquecíveis vêm por aí, assim como cada lance do nosso camisa 10 em campo. Prepare-se para 72 horas de curtição em alto mar. Só é convocado quem tem disposição pro jogo! Que tal levar ao oceano a alegria contagiante que só o nosso ídolo tem nos gramados?”, diz o site do cruzeiro.

O pacote de menor valor prevê o pagamento de 12 parcelas de R$ 358,33 (R$ 4.299,96) por pessoa em uma cabine quádrupla interna e sem janela. Já o mais caro trata-se de cabine dupla, externa e com varanda. O preço individual é de 12 parcelas de R$ 533,33 (total de R$ 6.399,96). Em todos os casos, ainda deve ser efetuado o pagamento de R$ 860,00 de taxa portuária.

Parceiro de Neymar quando foi gerente de marketing do Santos entre 2010 e 2013 e responsável por negociar vários contratos publicitários com o jogador ao longo desses últimos dez anos, Armênio Neto, especialista em novos negócios da indústria do esporte, elogiou mais uma iniciativa do craque do PSG. “Combinar turismo, diversão e entretenimento de qualidade costuma dar certo. E quando coloca o Neymar no centro disso tudo, é certeza de sucesso. Mas, principalmente, esse é mais um exemplo de como a marca Neymar é potente e tem musculatura para desenvolver produtos e negócios em diversos segmentos”, afirmou.

Sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, Fábio Wolff concorda com Armênio Neto. “As pessoas querem estar próximas do seus ídolos, e a ideia do cruzeiro temático do Neymar é interessante, pois possibilita ao fã justamente isso. Um dos grandes atrativos do esporte é a experiência gerada, e se o cruzeiro for bem organizado, o Neymar sairá maior como marca.”

Neymar circulou pelo paddock de Mônaco neste fim de semana. Foto: Luca Bruno/ AP

Neste fim de semana, Neymar curtiu o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 ao lado da namorada Bruna Biancardi, que está grávida. A ida do jogador a Monte Carlo desagradou a diretoria do PSG, que contava com o atleta na comemoração do título francês. O clube parisiense tende a negociar o atacante na próxima janela de transferências.