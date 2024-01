Daniel Erthal: Lembre outros atores que trocaram carreira artística por trabalhos inusitados

Daniel Erthal viralizou nas redes sociais ao ser visto trabalhando como vendedor ambulante. No entanto, o ator, conhecido por seu trabalho em Malhação (2006), não é o único que trocou a carreira artística por uma profissão inusitada.

No caso de Daniel, a mudança aconteceu devido a uma escassez de oportunidades na área artística. Muitos outros nomes do ramo também trocaram de profissão por motivações financeiras, mas há também casos de atores que se descobriram em novas áreas de atuação. Saiba mais:

Daniel Erthal, ex-ator de 'Malhação', viraliza após ser visto trabalhando como vendedor ambulante em Copacabana. Foto: @ilhadasede/Instagram

Veja lista de ex-atores que trabalham em profissões inusitadas:

Mário Gomes

Mário Gomes foi galã da novela Anjo Mau, exibida em 1976. Desde 2019, ele é dono de um quiosque e vende lanches em uma orla no Rio de Janeiro e, no mesmo ano, foi candidato a deputado estadual, mas acabou não sendo eleito.

Davi Lucas

Davi trabalhou em Alma Gêmea (2005), Caras & Bocas (2009), Malhação: Intensa como a Vida (2012) e Êta Mundo Bom! (2016). Atualmente, ele deixou a carreira de artista e trabalha como psicólogo.

Luigi Baricelli

Luigi trabalhou em Malhação em 1995 e foi considerado um dos galãs da Globo. Desde 2017, ele atua como investidor internacional, além de ser palestrante. Ele apresentava a Mega Sena da Virada, mas parou há dois anos.

Narjara Turetta

A atriz teve destaque em diversas produções na Globo nos anos 80 e 90, como em Baila Comigo (1981), Direito de Amar (1987), O Salvador da Pátria (1989) e Gente Fina (1990). Porém, nos anos consecutivos não conseguiu muitos trabalhos e precisou vender água de coco na Praia de Copacabana. A artista conseguiu voltar às telinhas a partir de 2010, em novelas como Morde & Assopra (2011) e Salve Jorge (2012).

Maxwell Nascimento

Maxwell atuou em Malhação em 2008 e, antes disso, venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, por seu trabalho no filme Querô. Atualmente, ele trabalha como motorista em Santos.

Ronnie Marruda

Ronnie ficou conhecido por seu trabalho como vilão Cigano, em Senhora do Destino (2004). Desde 2019, ele trabalha vendendo frango assado e bolo.

Em entrevista ao Extra, ele contou: “Quando não me chamam, eu vendo bolo e frango assado. E fui convidado, junto com a minha mulher, para vender produtos antienvelhecimentos, focado na saúde e qualidade de vida. E essa hoje é minha renda principal”.

Daniel Dalcin

O ator da Malhação de 2009, Daniel Dalcin, atualmente trabalha como vendedor de frango assado em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele é proprietário e um restaurante de entrega rápida em uma galeria da cidade.