Danilo Gentili se pronuncia sobre Renato Cariani, alvo de operação da PF; veja

Danilo Gentili se pronunciou sobre a as polêmicas envolvendo Renato Cariani. O influenciador é um dos principais alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga uma suposta organização criminosa que desviou 12 toneladas de produtos químicos para produção de cocaína e crack.

Renato Cariani e Danilo Gentili Foto: Instagram/ @renato_cariani

Renato era personal trainer do apresentador. Nas redes sociais, Danilo publicou: “Torço para que o Cariani seja inocente, pois nesse pouco tempo que o conheci pareceu um cara bacana”.

“Se ficar comprovado que ele é traficante, espero que ele seja condenado e punido”, concluiu. Mais cedo, Gentili fez piada sobre o caso:

“Confesso que essa história toda me deu algum alívio, pois hoje era dia de treino de pernas e eu não tava afim. Espero que a polícia não divulgue os meus áudios dando desculpa para fugir dos treinos”.

Entenda o caso

Nesta terça-feira, 12, a Polícia Federal divulgou que Renato Cariani é um dos principais alvos de uma operação deflagrada em conjunto com o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal que tem na mira uma suposta organização criminosa que desviou 12 toneladas de produtos químicos para produção de cocaína e crack. Renato nega irregularidades.

Batizada Hinsberg, a ofensiva cumpre 18 ordens de busca e apreensão em endereços situados em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. O inquérito apura supostos crimes de tráfico equiparado, associação para fins de tráfico, e lavagem de dinheiro. Os investigadores apontam que o esquema de desvio de produtos químicos envolveria a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo. De acordo com a corporação, tal montante dos produtos químicos desviados corresponde a mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para consumo.

Nesta manhã, a PF vasculhou a casa do influenciador, assim como a empresa da qual ele é sócio. Cariani se manifestou em seu perfil no Instagram, onde tem mais de 7,3 milhões de seguidores. Ele disse que ainda não sabe ao certo do que se trata a investigação, pois ela corre em “segredo de Justiça”, mas que ele e a empresa da qual é sócio não cometem irregularidades. De acordo com ele, não só a sua empresa, mas várias outras, estão sendo investigadas.