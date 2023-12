PF mira influenciador fitness em ação contra tráfico de drogas e desvio de 12 toneladas de químicos

PF descobre elo ‘financeiro’ do PCC e do CV dentro da PGR

Wagner Vinicius de Oliveira Miranda, analista processual da Procuradoria-Geral da República, apontado como integrante do núcleo financeiro da quadrilha que importava arsenal bélico europeu, via Paraguai, tinha ‘livre acesso a sistemas e dados internos, podendo, eventualmente, acessar informações sensíveis’; PGR diz que tomou todas as medidas cabíveis nas esferas criminal e administrativa