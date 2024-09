De berçário a encontro com canibais: Deolane conta detalhes da prisão

Deolane Bezerra conta detalhes da prisão. Foto: @dra.deolanebezerra via Instagram

A influenciadora Deolane Bezerra relatou como foram os 20 dias em que esteve encarcerada no sistema prisional de Pernambuco. Ela descreveu ter tido experiências como dormir em uma sala improvisada e conhecer criminosas de casos conhecidos, como Simary e as canibais de Garanhuns. As declarações foram feitas no Cidade Alerta, programa apresentado por Luiz Bacci, e exibidas na quinta-feira, 26.

“Comia uma refeição completa apenas uma vez por dia. Dormia quatro horas por noite, apenas algumas horas durante a tarde e a manhã”, começou Bacci, que explicou ter conversado com a advogada criminalista por ligação.

PUBLICIDADE Ela ficou em uma sala improvisada, em um berçário, e disse que se distraiu com as crianças. Segundo Bacci, Deolane passou por momentos críticos durante sua “estadia”: ela conheceu as canibais de Garanhuns, caso que ficou famoso em Recife. Veja mais aqui. “Em um determinado momento, uma presa passou por ela e pediu doações para uma mulher que havia acabado de chegar, sem nenhum pertence. A Deolane doou alguma coisa para ela, mas se arrependeu quando descobriu que essa mulher que foi ajudada teria matado e esquartejado o próprio filho”, continuou o apresentador.

Por fim, ela explicou que ficou em choque por ter encontrado Simary, que foi presa após matar a própria filha e esconder o corpo no freezer durante 30 dias. O caso também aconteceu em Recife.

A advogada afirmou, por fim, ter sido surpreendida com a prisão, mas que sabia que voltaria para a cadeia. Ela também completou que queria ter sido encarcerada ao lado da mãe: “Não queria deixar Solange Bezerra sozinha na cela”, finalizou Bacci.