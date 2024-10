Dia Mundial dos Animais de Estimação: Confira os pets das celebridades

Confira os pets das celebridades Foto: @luisasonza/@taylorswift/@chrisevans via Instagram

No Dia Mundial dos Animais de Estimação, nada melhor do que celebrar não só os nossos melhores amigos de quatro patas, mas também aqueles que, indiretamente, acabaram se tornando mini-celebridades ao lado de seus tutores famosos. De Taylor Swift a Ivete Sangalo, os pets de algumas estrelas são tão icônicos quanto seus donos – e muitas vezes ganham até mais likes nas redes sociais.

Taylor Swift e Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button Foto: @Tayloswift via instagram

Taylor Swift

Taylor Swift não esconde seu amor por gatos – ao ponto de serem uma parte importante da sua vida pública. Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button, os felinos da cantora, são super estrelas no Instagram e costumam aparecer em videoclipes e comerciais. Olivia, por exemplo, já estrelou uma campanha publicitária que faturou milhões, provando que, no mundo de Swift, os gatos também têm seu lugar ao sol – e no banco.

Ivete Sangalo e os pets Foto: @ivetesangalo via Instagram

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo sempre mostrou seu carinho pelos animais. Além de cuidar de cães que resgatou, ela compartilha momentos fofos ao lado de seus pets, como Pipoca e Tupi, nas redes sociais. Ivete também é uma grande incentivadora da adoção de animais e utiliza sua visibilidade para conscientizar sobre a importância do cuidado responsável.

Lady Gaga e seus cachorros, Koji, Gustav e Asia Foto: @ladygaga via instagram

Lady Gaga

Lady Gaga e seus cachorros, Koji, Gustav e Asia, são praticamente uma família real do pop. A estrela é tão apegada a seus bulldogs franceses que, quando Koji e Gustav foram sequestrados em 2021, ela ofereceu uma recompensa milionária por sua devolução. Felizmente, os cães foram encontrados em segurança, e Gaga não hesita em mimar seus fiéis companheiros com o que há de melhor – desde brinquedos de luxo até jatos particulares.

Anitta e Plinio Foto: @anitta via instagram

Anitta

Entre as celebridades brasileiras, Anitta e seu cachorro Plínio formam uma das duplas mais queridas da internet. O galgo italiano da cantora é um verdadeiro influencer pet, com seu próprio perfil no Instagram e milhares de seguidores. Plínio está sempre ao lado de Anitta, seja em viagens internacionais ou em momentos descontraídos em casa, sendo a prova viva de que o amor pelos pets não tem limites – nem fronteiras.

Chris Evans e Dodge Foto: @chrisevans via Instagram

Chris Evans

Chris Evans, o eterno Capitão América, mantém uma relação adorável com seu cachorro, Dodger. O ator adotou o animal durante as gravações do filme Gifted e, desde então, os dois são inseparáveis. Evans faz questão de mostrar em suas redes sociais o quanto seu cão é especial, compartilhando fotos e vídeos de momentos divertidos, o que só faz aumentar a base de fãs de Dodger.

Miley Cyrus e os cachorros Foto: @mileycyrus via Instagram

Miley Cyrus

Miley Cyrus é famosa não apenas por sua carreira musical e estilo excêntrico, mas também por seu grande amor pelos animais. A cantora possui uma verdadeira arca de Noé em casa, com cachorros, gatos, porcos e até cavalos. Emu, seu pastor Shetland, é o mais famoso e vive aparecendo em suas redes sociais. Miley é uma defensora ferrenha da adoção de animais e está sempre pronta para resgatar novos companheiros.

Demi Moore e Pilaf Foto: @Demimoore via Instagram

Demi Moore

Pilaf, a chihuahua de Demi Moore, está sempre ao lado da atriz, acompanhando-a em grandes eventos e até em gravações de programas de TV. Recentemente, Pilaf roubou a cena em Cannes, ao lado de Demi, no famoso festival de cinema. Em uma entrevista, Demi afirmou que seu encontro com Pilaf foi “destino”. A chihuahua até fez um ensaio para a Vogue, usando acessórios de luxo, como uma pulseira de diamantes no lugar da coleira.

Xuxa e Doralice Foto: @xuxameneghel via Instagram

Xuxa

Doralice, a yorkshire de Xuxa, já é um membro querido da família da apresentadora. Xuxa adotou Doralice há alguns anos e sempre compartilha momentos fofos com a cachorrinha em suas redes sociais. Recentemente, a rainha dos baixinhos comemorou o aniversário de Doralice, lembrando como a cadelinha trouxe mais alegria à sua vida.

Luisa Sonza e Gisele Pinscher, Britney Spinschers e Duda Beainscher Foto: @luisasonza via Instagram

Luísa Sonza

Luísa Sonza não apenas ama seus pets, mas os batizou com nomes de grandes artistas. Gisele Pinscher, Britney Spinschers e Duda Beainscher são suas três cadelas, enquanto Rita Lee e Elis Regina são suas gatinhas. Elas até protagonizaram o clipe de Cachorrinhas, mostrando que, na casa de Luísa, os bichinhos também têm seu momento de fama.