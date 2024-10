Vídeo: Jennifer Aniston leva cachorro fofo para entrevista e comenta rumores sobre sua vida pessoal

Conhecida por seus trabalhos em Friends e The Morning Show, Jennifer Aniston protagonizou um momento fofíssimo ao lançar seu novo livro infantil, Clydeo Takes a Bite Out of Life em um talk-show nos Estados Unidos. A atriz levou Clyde, cachorro que inspirou o livro, para o palco do apresentador Jimmy Kimmel em um momento que arrancou suspiros do público.

PUBLICIDADE “É um livro sobre (...) encontrar sua paixão”, disse Aniston sobre a obra, reforçando que a história é uma tentativa de tirar a atenção das crianças das telas. No decorrer da entrevista, Aniston também desmentiu e confirmou alguns rumores sobre sua vida e carreira. Entre os rumores confirmados pela atriz, estão o fato de ela ter feito um tratamento facial com esperma de salmão e ter sido abordada por um fã pedindo sua foto na sauna (pedido que foi negado).

Jennifer Aniston lança livro infantil 'Clydeo Tkes a Bite Out of Life' no talk-show Jimmy Kimmel Live! Foto: ABC/Reprodução

Ela ainda negou que tenha instalado um filtro de água anti-idade para seus cachorros e que tenha ela tenha qualquer relacionamento com o ex-presidente americano Barack Obama.

Aniston estrela The Morning Show ao lado de Reese Witherspoon. A série é transmitida pelo Apple TV+.