Doja Cat é agredida pelo irmão mais velho e mãe denuncia; entenda o caso

Deborah afirmou que Raman arrancou dentes da artista. Além disso, ela também relatou que o filho destruiu e roubou algumas propriedades de Doja Cat. Nos documentos, a mãe afirmou que a cantora é abusada de forma “muito degradante e humilhante”, o que a transforma em uma pessoa “insegura e traumatizada”.

Na denúncia, ela afirmou também ser uma vítima dos abusos do filho. Deborah conta que o caso mais recente de ameaça aconteceu no início do mês. Foi concedida proteção judicial para a mãe até que aconteça uma audiência para uma ordem de restrição permanente.