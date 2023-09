Dolly Parton revela que recusou tomar chá com Kate Middleton: ‘Ela não iria promover meu álbum’

A cantora Dolly Parton, de 77 anos, revelou que recusou tomar chá com Kate Middleton, a princesa de Gales e mulher do príncipe William, durante uma visita recente que fez a Londres, no Reino Unido.

A artista contou a história durante uma entrevista ao programa da jornalista Claudia Winkleman na rádio BBC, que foi ao ar no último sábado, 26.

Dolly Parton é uma das grandes vozes da música norte-americana. Foto: Maria Alejandra Cardona/REUTERS

Ela explicou que fez a visita à Inglaterra para promover seu novo disco Rockstar, que será lançado no dia 17 de novembro, e que o convite de Kate não ajudaria na divulgação do álbum.

“Até fui convidada para tomar chá com Kate. Me senti tão mal”, contou Dolly. “Não pude nem ir porque eles [equipe da cantora] tinham todas essas coisas marcadas”.

Kate Middleton, princesa de Gales, convidou Dolly Parton para tomar um chá. Foto: Peter Nicholls/REUTERS

“Mas achei muito gentil e legal da parte dela me convidar para um chá. Algum dia desses vou conseguir fazer isso. Não seria ótimo? Mas ela não iria promover meu álbum de rock, então eu tive que dizer não. Espero que ela escute o disco, no entanto”, completou a artista.

Rockstar contará com músicas inéditas e novas versões de clássicos de Dolly e de outros músicos. A cantora, um dos maiores nomes da música americana, lançará parcerias com artistas como Pink, Mick Jagger e Miley Cyrus.

No último dia 18 de agosto, ela divulgou uma nova versão de Let It Be, clássico dos Beatles, gravada com Paul McCartney e Ringo Starr. Ouça aqui.