Ed sheeran aparece servindo cachorro quente em lanchonete de Chicago e surpreende fãs; veja vídeo

Ed sheeran surpreendeu fãs de Chicago neste sábado, 29, ao aparecer servindo cachorro quente em um restaurante. O cantor publicou um registro do momento nas redes sociais.

Ed esteve no The Wieners Circle, restaurante onde os funcionários são encorajados a ser rudes e xingar os clientes durante o atendimento. No vídeo, o artista aparece atrás do balcão, servindo milhares que fãs que se aglomeravam no local.

No vídeo compartilhado pelo artista, é possível ouvir uma das atendentes do restaurante dizer: “Vamos ter Ed Sheeran aqui e vou ensinar aquele idiota a fazer um cachorro-quente”. Na legenda do post, ele escreveu:

“Servi cachorros-quentes no The Wieners Circle hoje. Este lugar é lendário [em] Chicago por servir cachorros-quentes e insultar seus clientes. Eu amei”. Veja: