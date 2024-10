Eliezer se revolta com notícia que insinuou morte de seu filho com Viih Tube: ‘Perversidade enorme’

O influenciador Eliezer publicou uma série de stories no Instagram nesta quarta, 23, criticando uma notícia que insinuava a morte do filho dele com a também influenciadora Viih Tube. O título da publicação trazia que Viih teria confirmado “a morte do ‘filho’”, mas, na verdade, abordava a morte do gato da família.

Eliezer relatou ter sentido vontade de chorar ao se deparar com o texto. “Isso, para mim, é de uma perversidade enorme. [...] Respeitamos muito o trabalho da imprensa, mas, para mim, isso não é jornalismo. Se quisesse uma matéria conosco, com a nossa família, nossa história, era só ter pedido. Não precisava ter colocado de uma forma que parecia que o nosso filho tinha morrido”, disse.

Eliezer se revolta com notícia que insinuava morte do filho com Viih Tube. Foto: @eliezer via Instagram

PUBLICIDADE O influenciador ressaltou que a informação era falsa e que o casal está bem. “Eu acho que foi ultrapassado todos os limites. [...] Graças a Deus, é mentira”, afirmou. Viih está na reta final da gravidez do segundo filho com Eliezer, Ravi. Os dois já são pais de Lua Di Felice, de um ano. Em entrevista concedida ao Estadão no início deste mês, o casal falou sobre a possibilidade de ter um terceiro filho e de adotar uma criança.

“Eu acho que são fases. Quando tivemos a Lua, decidimos na hora ter o segundo, mas não sabíamos quando. Eu queria esperar um pouco, mas a Viih queria na sequência. Conversamos muito sobre isso e decidimos: vamos tentar na sequência. Então, o Ravi foi planejado. Nessa reta final de gravidez, a Viih tem falado que não quer ser grávida de novo, mas acho que é o momento”, comentou o influenciador.