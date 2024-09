Viih Tube e Eliezer abrem as portas de nova mansão e mostram lago artificial, cinemas e spa; veja

Viih Tube e Eliezer abriram as portas do novo lar, mostrando em vídeo os detalhes da mansão. O tour foi publicado pelo canal Pod Delas, em quadro de decoração apresentado por Tata Estaniecki e Lucas Rangel.

Viih Tube e Eliezer esperam o segundo filho. Eles já são pais de Lua, de 1 ano. Foto: @leosouza

PUBLICIDADE O casal já havia mostrado como estava a mansão antes da reforma, assim que compraram o imóvel, em julho do ano passado. A casa fica na Granja Viana, zona oeste da Grande São Paulo, e tem mais de 3.500 metros quadrados. São quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia e mais. Pais de Lua, de 1 ano, o casal está esperando o segundo filho, Ravi. Para as crianças, prepararam uma brinquedoteca de 120 metros quadrados, que conta com casa de boneca, oficina, mini mercado, camarim, teatro, clínica veterinária e piscina de bolinhas. O espaço também já havia sido apresentado nas redes sociais da influenciadora.

Área externa da casa de Viih Tube e Eliezer, com lago artificial. Foto: Reprodução de Vídeo/YouTube/Pod Delas

No novo vídeo, de meia hora, os ex-BBBs revelaram como ficou a mansão. A sala principal, com pé direito super alto, abriga uma árvore. Já na área externa, há um lago artificial aquecido, que custou mais de R$ 1 milhão.

Há um spa com salão de beleza, contando com espelhos, cadeiras de cabeleireiro, sala de massagem, ofurô e mais. Também montaram duas salas de cinema na casa: uma do lado de dentro, com máquina de pipoca, e outra no espaço externo, com lareira.

Cinema localizado na área externa da nova mansão de Viih Tube e Eliezer. Foto: Reprodução de Vídeo/YouTube/Pod Delas

Confira mais detalhes no vídeo: