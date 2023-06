Chef Henrique Fogaça é mordido por quati e vai parar em hospital

O chef Henrique Fogaça, conhecido por ser um dos jurados do MasterChef Brasil, foi mordido por um quati enquanto alimentava o animal, nesta terça-feira, 20, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O momento foi registrado por pessoas que estavam no local com ele.

Por causa de possíveis infecções, como o vírus da raiva, Fogaça precisou ir ao hospital, onde tomou vacinas. Logo após o ocorrido, ele fez uma postagem no Instagram.

“Na próxima vez vou dar a banana no garfo ou na colher. Tomei uma mordida de um quati cuja dieta consiste em frutas, aves, insetos, ratos, vermes, larvas, cobras, minhocas e lixos em geral”, escreveu o jurado de MasterChef Brasil.

“Os quatis, apesar de belos, transmitem o vírus da raiva, uma doença que pode até matar”, completou Fogaça.