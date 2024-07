Fã cai em golpe do falso Kevin Costner na Inglaterra

A mulher relata seguir uma página do Facebook que acreditava pertencer ao vencedor do Oscar pelo filme Dança com Lobos (1990). E então passou a receber diversas mensagens dizendo que, para se tornar uma fã oficial, precisaria comprar um voucher, que também lhe daria a chance de conhecer o ator pessoalmente.

“Eu estava sendo importunada e então cedi porque eles estavam dizendo que eu não o conheceria a menos que recebesse os cartões da Apple, então comprei dois por £ 100 cada (R$ 703)”, explica.