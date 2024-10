Fernanda Montenegro fala sobre Fernando Torres: ‘Sem ele, minha vida não se cumpriria’

A declaração ocorreu durante o especial Tributo, original da Globoplay. A atração que homenageia a atriz estará disponível no serviço de streaming a partir do dia 16 de outubro, data em que ela completa 95 anos de idade. No dia 17, o especial será exibido na TV Globo, logo após a novela Mania de Você.

“Sem Fernando, a minha vida não se cumpriria. Do nosso mais profundo pacto de existir, vieram dois filhos maravilhosos, que também são referências dentro do nosso processo artístico. Tenho que agradecer, viu, Fernando, a você”, declarou.