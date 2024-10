Fernanda Montenegro se emociona com festa em comemoração aos seus 95 anos; assista

Fernanda Montenegro completou 95 anos na última quarta-feira, 16, e foi homenageada com uma festa no set de filmagem do filme Velhos Bandidos, dirigido por seu próprio filho, Cláudio Torres.

No vídeo, o cineasta aparece dando um buquê de flores para a mãe e um beijo nela. A surpresa foi preparada pelos colegas de elenco da atriz e contou com bolos e doces para celebrar a data. Ary Fontoura, que também está participando do longa, publicou uma homenagem para a amiga nas suas redes sociais.

A atriz Fernanda Montenegro completou 95 anos na quarta-feira, 16 Foto: Wilton Junior/Estadão