Flora Matos se irrita em Belém e internautas reagem mal, assista ao vídeo

As redes sociais não amanheceram cordiais com Flora Matos nesta segunda-feira, 19. A cantora foi criticada por ter paralisado seu show em Belém, no festival Psica, para reclamar da organização do evento. Ela disse que estava dando para escutar a música da banda paraense Reggaeton, que tocava em um palco menor.

Flora Matos tocou no Psica, festival realizado em Belém, neste domingo, 18 Foto: Carla Arakaki

Conforme é praticado nos festivais de música, o Psica tinha mais de um show acontecendo ao mesmo tempo. O evento contava com três palcos — e sempre havia pelo menos dois com atrações simultâneas. “Dois shows ao mesmo tempo não dá. Desculpa, galera. O máximo de respeito. Irmão, sem condição de fazer show ouvindo outra banda tocar, sem condição”, disse Flora no palco principal.

flora matos eh mt sem noção na moral, desculpa quem gosta mas a mulher eh insuportavel, nossa kanye west de calcinha pic.twitter.com/sgfDOBdB90 — chloe (@chloezinhaaa) December 19, 2022

A rapper paralisou a sua apresentação até que a banda Reggaeton deixasse de tocar. Apesar de ter sido aplaudida por seus fãs durante o show, na internet o clima foi outro. “Três dias de evento e todos os artistas fizeram seus shows de boas mesmo com artistas em outros espaços. A cristalzinho parou e show e se retirou do palco”, escreveu um usuário. “Ela estava querendo ser estrela e queria tocar sozinha”, disse uma internauta.

Em posicionamento publicado em um story do Instagram, a cantora disse que havia acordado com a organização do evento que não poderia ter outra apresentação junto com a sua. “Não é nada confortável fazer um show onde seu som é atravessado por outro. Compromete a qualidade da nossa entrega”, justificou a rapper, que alegou ter sido “mal compreendida”.

A cantora se justificou no Instagram e disse que a realização de shows simultaneamente compromete "a entrega". Além disso, ela abriu uma caixinha de perguntas e respostas na rede social em que perguntava: "Por que sou tão mal compreendida?"

Veja a repercussão no Twitter

flora matos dando piti no psica surpreendendo zero pessoas pic.twitter.com/oWC5NWapx4 — instagram: brunafeia (@brunafeia) December 19, 2022

parem de falar mal da flora matos eu não consigo curtir todos os comentários pic.twitter.com/kg42L2QR7u — Rafita Mignon (@eguarafita) December 19, 2022

Gente a flora matos dando piti no psica pic.twitter.com/aqzNDxR0se — pensando pensamentos (@joaogabriel_q) December 19, 2022

Morrendo que a Flora Matos abandonou o palco do Psica porque tinha um show acontecendo num outro palco sendo que ela tá cantando um FESTIVAL, sério a nossa kanye west real — Thuane é 13 🗳 (@thuxxxxx) December 19, 2022

A encrenqueira da Flora Matos dando piti no #Psica. Parou o show porque tinha atividade em outro espaço. Três dias de evento e todos os artistas fizeram seus shows de boas mesmo com artistas em outros espaços. A cristalzinho parou e show e se retirou do palco. — Ministro da Fuleragem  (@tvianaa) December 19, 2022

