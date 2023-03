Giovanna Antonelli e Murilo Benício recriam cena de ‘O Clone’; assista

Giovanna Antonelli e Murilo Benício divertiram os internautas nesta sexta-feira, 10, ao recriarem uma cena da novela O Clone, que protagonizaram em 2001.

Os atores, que foram casados por quase 4 anos e se conheceram nos bastidores da trama, relembraram os personagens Jade e Lucas, par romântico no folhetim.

Com panelas e utensílios domésticos no corpo, Giovanna apareceu dançando como sua personagem - embora que de maneira bem diferente do como a protagonista fazia na época. “O Lucas vendo a Jade dançar 20 anos depois”, brincaram os artistas.

Nos comentários da publicação, amigos e colegas deixaram risadas e mandaram mensagens para o ex-casal. “Sem condições”, escreveu Giovanna Lancellotti. “Sensacional. Rindo muito aqui”, disse Mariana Ximenes. Reynaldo Gianecchini, Isabel Teixeira e Fernanda Paes Leme também comentaram o vídeo.

De autoria de Glória Perez, O Clone foi exibida pela TV Globo entre 2001 e 2002 e reapresentada pelo Vale A Pena Ver de Novo entre 2021 e 2022. Na trama, Jade é uma mulher árabe que vive um amor impossível com o brasileiro Lucas.

Mesmo após o fim do relacionamento, em 2005, Giovanna Antonelli e Murilo Benício permaneceram amigos. Os dois são pais de Pietro, que atualmente tem 17 anos.

Continua após a publicidade