A trama de Pedro, o Escamoso narra os passos de Pedro Coral Tavera, um homem que se veste de maneira peculiar, se mete em confusões, e sai do interior para tentar a sorte como motorista em Bogotá, capital da Colômbia.

A sequência vai acompanhar as aventuras do personagem 20 anos após o programa original. Agora, Pedro vai tentar reatar os laços com o próprio filho ao longo de 23 episódios. Pedro, o Escamoso: Mais Escamoso que Nunca, conta com os mesmos produtores da versão original e estreia no Disney+ na próxima terça, 16.