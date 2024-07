Graciele Lacerda detalha fertilização in vitro para engravidar de Zezé: ‘Não tinha como ser natural’

A influenciadora Graciele Lacerda, 43, comentou sobre o processo de fertilização in vitro (FIV) que realizou para engravidar do cantor Zezé Di Camargo, 61. O artista já passou pelo processo de vasectomia e, por isso, a gestação só foi possível pela FIV. “Não tinha como ser natural”, comentou Graciele em stories publicados no Instagram neste sábado, 13.

A influenciadora contou que teve de realizar um tratamento com hormônios e não havia feito reserva de óvulos. “Não é fácil. Só quem faz [fertilização in vitro] sabe o quanto é difícil em todos os sentidos”, disse. Segundo Graciele, ela tentou realizar o procedimento seis vezes antes de conseguir engravidar.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciaram a gravidez na última quinta, 11. Foto: Denise Andrade/Estadão

PUBLICIDADE Graciele também afirmou que a gestação já soma 14 semanas. Conforme a influenciadora, apenas ela e Zezé sabiam da gravidez nos três primeiros meses, já que três das tentativas de FIV chegaram a dois meses e não avançaram. “Nas outras vezes, nós chegamos a contar para algumas pessoas”, disse. “O sentimento de você contar que está grávida, depois perder e ter que falar para a pessoa que você perdeu é a pior coisa que tem.”

A fertilização in vitro é um método de reprodução assistida. Nesse processo, a união do óvulo com o espermatozoide ocorre em um ambiente de laboratório, resultando na formação de um embrião que posteriormente é transferido para o útero da mulher. Leia mais sobre aqui.

O casal anunciou a gravidez na última quinta, 11. Graciele terá seu primeiro filho, enquanto Zezé terá o quarto. O cantor também é pai de Wanessa Camargo, de 41 anos, Camilla, de 38, e Igor, de 29, frutos do relacionamento com Zilu Godói.