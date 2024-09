Gracyanne Barbosa remove preenchimentos do rosto; veja como ficou

Gracyanne Barbosa surpreendeu seus seguidores ao revelar que removeu seus preenchimentos faciais. A notícia foi compartilhada neste domingo, 29, com um vídeo mostrando o antes e depois da aparência da atleta.

”Nos últimos meses, tenho focado em encontrar o equilíbrio, e com a estética não foi diferente. Decidi remover todos os produtos que usava no rosto e aplicar alguns apenas em pontos estratégicos de embelezamento, de uma maneira mais natural, com tecnologia de ponta e procedimentos pontuais”, escreveu a influenciadora.

À esquerda, Gracyanne Barbosa antes de remover os procedimentos estéticos. À direita, o resultado da remoção. Foto: @graoficial via Instagram