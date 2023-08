Grupo de dançarinos defende Lizzo após acusações de assédio

Nesta sexta-feira, 18, um grupo de dançarinos da cantora Lizzo manifestou seu apoio a ela através de uma publicação no Instagram. A artista enfrenta acusações de assédio sexual e ambiente de trabalho tóxico feitas por três ex-dançarinos.

O post, divulgado no perfil “THE BIG GRRRLS”, expressa gratidão e admiração pela cantora: “Vivemos o melhor momento de nossas vidas na The Special Tour. Ficamos muito honrados em compartilhar o palco com tanto talento incrível. Esta experiência de turnê foi mais do que apenas #Special! O compromisso com o caráter e a cultura em cada movimento e momento tem sido uma das maiores lições e bênçãos que poderíamos pedir.” Além disso, agradeceram a Lizzo por “quebrar limitações e abrir caminho”.

O programa de TV de Lizzo, Lizzo’s Watch Out For The Big Girls, transmitido pela Amazon Prime em 2022, foi premiado com um Emmy. No entanto, as recentes acusações trouxeram controvérsias à sua carreira. Segundo o processo, Lizzo teria “zombado do peso” de uma das dançarinas.

Os dançarinos que a defendem destacaram o impacto positivo de Lizzo em suas vidas: “Estivemos viajando e explorando novos horizontes do mundo. Tantas vantagens em superar as adversidades que a sociedade e as indústrias de entretenimento e beleza podem trazer.”

Em resposta às acusações, Lizzo classificou-as de “histórias sensacionalistas”, afirmando: “Normalmente escolho não responder a alegações falsas, mas estas são tão inacreditáveis quanto parecem e muito ultrajantes para não serem abordadas. Essas histórias sensacionalistas vêm de ex-funcionários que já admitiram publicamente que foram informados de que seu comportamento na turnê era inadequado e não profissional.”