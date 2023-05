Hailey Bieber revela medo de ter filhos com Justin devido a haters: ‘Choro o tempo todo’

Hailey Bieber expôs desejo de constituir uma família com Justin Bieber. A modelo, no entanto, revelou que o medo de haters é o que a impede de ter filhos no momento.

Em entrevista ao The Times, Hailey ainda desabafou que “chora o tempo todo” por esse motivo. “Eu quero tanto filhos, mas fico com medo. Já basta o que as pessoas dizem sobre meu marido ou meus amigos”, iniciou.

“Não consigo imaginar ter que confrontar as pessoas dizendo coisas sobre uma criança. Eu, literalmente, choro sobre isso o tempo todo”, desabafou.

O casal teve um breve relacionamento entre 2015 e 2016. Os dois reataram o namoro em 2018 e se casaram no mesmo ano.