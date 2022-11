Imagine Dragons anuncia novas datas de shows no Brasil; confira

Publicidade

A banda Imagine Dragons anunciou nesta quinta-feira, 10, as novas datas dos shows que aconteceriam em outubro no Brasil e foram adiados em decorrência de problemas de saúde do vocalista, Dan Reynolds.

Com as datas remarcadas, o grupo se apresenta no dia 28 de fevereiro no Allianz Parque, em São Paulo, em 2 de março na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, e encerra a passagem pelo País no dia 4 de março na Área Externa da Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

Os ingressos adquiridos anteriormente continuam valendo para as novas datas. Para aqueles que não puderem comparecer, é possível solicitar o reembolso até o dia 10 de dezembro de 2022.

A solicitação pode ser feita através do site da Eventim ou se dirigindo a uma bilheteria oficial, conforme o canal pelo qual os ingressos foram comprados.

Além do Brasil, a banda também anunciou novas datas no México, Argentina e Colômbia. “Obrigado por toda a sua paciência - mal podemos esperar para ver os rostos de vocês muito em breve”, diz a publicação compartilhada pelo grupo.

A Mercury World Tour, que celebra o lançamento do álbum duplo Mercury — Acts 1 & 2, passaria por Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro nos dias 25, 27 e 29 de outubro, respectivamente.

Contudo, o Imagine Dragons precisou adiar todos os shows na América Latina por conta de problemas de saúde do vocalista, Dan Reynolds.

Quando o anúncio foi feito, os integrantes do grupo lamentaram a necessidade do adiamento e explicaram que Reynolds estava “lutando contra uma hemorragia nas cordas vocais e um nódulo desde a última etapa da turnê”, além de uma “entorse bastante séria no joelho”.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais