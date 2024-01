Influencer que desapareceu em viagem pausa projeto de conhecer o mundo por falta de verba e doença

Nataly Castro, a influenciadora que ficou desaparecida por mais de 60 horas no ano passado, anunciou que precisará fazer uma pausa no seu projeto de conhecer todos os países do mundo. Ela tinha a meta de ser a primeira mulher brasileira negra a conhecer 200 países em 18 meses.

Neste sábado, 6, ela comunicou os seguidores que, devido a problemas de saúde e falta de recursos financeiros, precisará interromper sua jornada e voltar ao Brasil. Nataly explicou que está com uma “anemia profunda” e teve de ser hospitalizada.

“Estou doente e os recursos financeiros para finalizar o projeto acabaram. Estou voltando para casa, voltando para o Brasil, para cuidar da minha saúde, trabalhar, buscar parceiros e patrocinadores e depois voltarei para finalizar os 10% do mundo”, disse em vídeo.

A influencer de viagem e turismo Nataly Castro. Foto: @viagemsemlimite/Instagram/Reprodução

“Sumi, pois fiquei doente novamente, fiquei internada e estou com anemia profunda. Estou triste pela pausa, mas orgulhosa da minha jornada e tudo o que fiz e entreguei até aqui. Gratidão a todos que acreditam em mim, no meu trabalho e nesse projeto”, afirmou.

“Sobre o recorde [a influenciadora tentava dar a volta ao mundo visitando todos os países em tempo hábil para bater o recorde do Guinness World Records], depois vou precisar só visitar alguns países que fui no começo, nada altera, só as datas serão ajustadas. Previsão 14/01/2024 no aeroporto de Guarulhos”, concluiu.