Influencer reclama de casamento vazio após dar iPhone para convidados; entenda

O influencer paraibano Hytalo Santos se casou com o também influenciador Euro na última quinta-feira, 30 de novembro. Mesmo antes de acontecer, a cerimônia ficou conhecida por alguns detalhes: entre eles, o convite de casamento, que acompanhava um iPhone 15 Pro Max gratuito para cada convidado.

Influencer reclama de casamento vazio após doar iPhones aos convidados Foto: Reprodução/Instagram/@hytalosantos/@virginia

No entanto, mesmo com o gesto, Hytalo se queixou de que o casamento estava vazio. “Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados”, comentou, em publicação feita em seu Instagram. “Chegaram alguns. Mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei, que era para o pôr-do-sol”.

Decorado com imagens do casal, o convite acompanhava uma caixa lacrada com o celular novo. Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, foi uma das convidadas e mostrou detalhes do brinde nas redes sociais. O aparelho custa cerca de R$10 mil.