Influenciadora Vanessa Mancini morre aos 41 anos em Manaus

A influenciadora Vanessa Mancini morreu aos 41 anos em Manaus na última segunda-feira, 6. A informação foi confirmada por amigos e pela família por meio de publicações nas redes sociais. Conforme o G1, a família informou que Vanessa morreu em decorrência de um infarto fulminante, mas a polícia disse que a morte foi ocasionada por causas naturais.

Influenciadora Vanessa Mancini morreu aos 41 anos em Manaus. Foto: @vanessamancini via Instagram

Ela tinha quase 30 mil seguidores e se definia como uma influenciadora de estilo de vida no Instagram. O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), amigo de Vanessa, publicou uma nota lamentando a morte.

“Vanessa sempre foi conhecida pelo seu humor e alegria contagiante, e certamente fará muita falta”, escreveu Gladson. “Neste momento de profunda dor, externo meus mais sinceros pêsames a todos os amigos e familiares enlutados por esta perda irreparável.”

A fotógrafa Mônica Dias, cunhada de Vanessa, também fez uma postagem em homenagem à influenciadora. “O céu ganhou uma estrelinha cor de rosa”, escreveu em um trecho, contando que Vanessa acompanhava o irmão, Leonardo Mancini, “em todos os momentos importantes”.

“Ela tinha um coração enorme e aproveitou sua vida ao máximo”, prosseguiu. “Sua partida vai deixar tudo menos colorido aqui embaixo, mas, toda vez que o sol estiver se pondo, deixando um rastro rosa no céu, todos os ‘seguimores’ vão poder lembrar dela com carinho.”

Uma das amigas da influenciadora, Alba Vitória, relembrou momentos que viveu ao lado de Vanessa. Segundo ela, as duas estudaram juntas na escola e se reencontraram há dois anos.

“A sintonia foi a mesma”, disse. “Ela me chamava de acelerada, e ela, naquele estilo Barbie e calma de ser. Na verdade, as duas juntas eram um furacão, tipo amor de irmãs”, descreveu.

Na sequência, Alba agradeceu à amiga pelo reencontro. “Você é uma menina mulher luz, que encantava com sua beleza e charme, mas, principalmente, com seu brilho, sua bondade, e com doidices que aprontava”, afirmou.

“Estou profundamente consternada com a sua partida, mas sei que será bem recebida por Deus no plano espiritual. Deve já já estar ‘atracada’ com uns ‘doguinhos’ aí de cima. E um dia a gente se vê de novo para eu te esculhambar um pouco e a gente rir”, finalizou.

Conforme o irmão da influenciadora, o velório e o sepultamento aconteceram na última terça, 7, em Manaus.