Izabela Cunha comenta sobre fim de noivado com Luan Santana: ‘Foi o melhor para nós dois’

A modelo e influenciadora Izabela Cunha falou pela primeira vez sobre o relacionamento com o cantor Luan Santana após o término em maio deste ano. Ao responder uma seguidora no Instagram que questionou o silêncio do ex-casal, Izabela respondeu e disse que a decisão foi melhor para ambos.

Última foto publicada do casal juntos, em março deste ano Foto: Reprodução/Instagram/@itsizabel

“Não estamos mais juntos... foi o melhor para os dois! Obrigada pelo carinho de quem torcia por nós”, escreveu. Izabela e Luan estavam juntos há um ano e meio. Oito meses após assumirem o namoro em novembro de 2021, o casal anunciou o noivado. Discretos, a última foto publicada pelo casal foi em março deste ano.

Veja a linha do tempo do romance entre Izabela e Luan Santana

Novembro de 2021

O casal assume o namoro ao público. A relação começa um ano após o cantor terminar com Jade Magalhães, com quem ficou por 12 anos e também chegou a ficar noivo.

O romance com Izabela, no entanto, já vinha sendo especulado pelos fãs desde fevereiro de 2021, quando os pombinhos foram vistos juntos em um shopping. Em agosto, os dois também foram flagrados em um jantar em São Paulo.

Dezembro de 2021

O casal publica uma foto se beijando durante premiére do videoclipe da música Ilha, a qual Luan dedicou à namorada. Izabela também aparece na produção ao lado do companheiro.

Fevereiro de 2022

Para celebrar o dia dos namorados -comemorado no dia 14 de fevereiro nos demais países- o casal publicou um ensaio sensual em que aparecem sem a parte de cima do vestuário. Na postagem, Luan deseja um Feliz Dia dos namorados e marca a amada.

Julho de 2022

Próximo de completar um ano ao lado de Izabela, o cantor pediu a mão da jovem em casamento. Luan preparou a festa de noivado e entregou um anel de brilhantes para a modelo. A influenciadora não publicou detalhes do momento nas redes sociais, mas em março daquele ano compartilhou uma viagem romântica ao lado de Luan.