Jamie Foxx vai apresentar game show com a filha; ator se recupera de hospitalização

Jamie Foxx e sua filha, Corinne, serão os apresentadores de um novo game show musical da Fox americana. A atração se chamará We Are Family (”Nós somos família”) e tem previsão de estreia para 2024.

A novidade foi revelada pela emissora nesta segunda-feira, 15, dias após Corinne afirmar que o ator teve alta do hospital “há semanas” em uma publicação no Instagram que logo foi apagada.

Foxx estava hospitalizado em função de uma “complicação médica” não revelada. O artista passou mal no dia 11 de abril, enquanto gravava o filme Back In Action, na cidade de Atlanta, Estados Unidos, e foi levado às pressas ao hospital.

Corinne Foxx e Jamie Foxx serão apresentadores de novo game show da Fox. Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

O ator e a filha já fazem parte de outro programa da emissora, o Beat Shazam, no qual ele é apresentador e Corinne atua como DJ. Os dois estão afastados desde a internação de Foxx. Com isso, a atração tem sido comandada por Nick Cannon e Kelly Osbourne.

De acordo com a sinopse, We Are Family terá parentes não famosos de celebridades performando duetos com os seus familiares, que estarão escondidos. O programa terá uma audiência de 100 pessoas, que vão competir para descobrir de quem o convidado é parente por meio de pistas e jogos.