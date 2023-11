Jorge Ben Jor se separa após 50 anos de casamento e segue vivendo no Copacabana Palace, afirma site

Jorge Ben Jor, 84 anos, se separou de Domingas Terezinha Inalmo de Menezes, com quem estava casado há mais de 50 anos, afirma o jornal Extra. Os dois são pais de Gabriel e Tomaso.

Jorge Ben se mudou para o hotel Copacabana Palace em 2018, quando a residência do casal precisou passar por reformas devido a uma chuva torrencial. O veículo afirma, ainda, que esse foi o princípio do fim do casamento do artista.

O músico foi o único morador do hotel durante a pandemia, mas Domingas o visitava periodicamente. Com a separação, ele segue residindo no Copacabana Palace.

Jorge Ben e Domingas Foto: Reprodução/Instagram/@jorgebenjor___

A ex-mulher do cantor é inspiração de várias músicas dele. Entre elas, as canções Cadê Tereza e, claro, Domingas. É ela também a citada em País Tropical, no verso “Tenho uma nega chamada Tereza”.

Discreto, o casal vivia longe dos holofotes. Para despistar a imprensa em 1971, por exemplo, ele desmentiu os boatos de que se casaria – dois dias antes da cerimônia.