José Loreto relembra paixão por ex de amigo: ‘vão me julgar, mas teve final nobre’

Sobre o momento, relatou um presente dado a uma jovem que conhecia: “Dei o meu diário de presente, só que era o diário só com as músicas que eu escrevia, do [Grupo] Revelação. Vocês vão me julgar, mas tem um final nobre: na verdade, era uma ex de um amigo meu.”

Os outros jurados do programa, Paulo Vieira, Sabrina Sato e Taís Araújo, brincaram: “Talarico!”. Em seguida, Loreto continuou a história: “Me apaixonei por ela. Lembro que cheguei na primeira página: ‘Eu não tenho culpa de estar te amando...’”. Taís, então, corrigiu o colega alertando que a música Me Apaixonei Pela Pessoa Errada, na verdade, é do Exaltasamba.