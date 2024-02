Taylor Swift processará um jovem que rastreia os voos de seu jatinho particular. Em entrevista ao jornal The Washington Post, os advogados da cantora de 34 anos, informaram que demandam que Jack Sweeney, homem de 21 anos que mantém páginas dedicadas a expor voos particulares e quantidade de emissões de carbono de celebridades, retire seu site do ar.

O escritório de advocacia da cantora, Venable LLP, pede que Jack “pare e desista de publicar sobre esse tipo de informação, além de remover todo o conteúdo pré-existente” nas contas relacionadas ao assunto, “deletando permanentemente as contas”. Ele opera hoje contas no Instagram e Twitter sobre os voos.

Advogados de Taylor Swift demandam que Jack Sweeney retire a conta do ar e apague as postagens relacionadas aos voos da cantora. Foto: Toru Hanai / AP

PUBLICIDADE Katie Wright Morrone, advogada da artista, escreveu que o jovem causou “danos diretos e irreparáveis, bem como estresse emocional e físico”, e que caso Sweeney persista, “Não teremos escolha que não prosseguir com todas as medidas legais cabíveis”. Morrone afirma que Taylor vive “com medo constante pela sua segurança pessoal”, e continua: “Isso pode ser um jogo para você, ou uma via que para você possa resultar em dinheiro ou fama, mas é uma situação de vida ou morte para nossa cliente (referindo-se à Taylor)”, “não há nenhum interesse legítimo ou necessidade pública por esse tipo de informação, que não perseguir, abusar e exercer domínio e controle”.

Em carta feita em dezembro sobre o mesmo assunto, o escritório denuncia Jack por “ser conhecido por desconsiderar a segurança pessoal de outras pessoas em troca de atenção e/ou ganhos financeiros”, citando uma ocasião em que Jack recusou a oferta de 5 mil dólares de Elon Musk para deletar a conta, e pedindo por 50 mil dólares. O caso aconteceu em 2021.

Jack Sweeney dentro da aeronave Gulfstream G700, que realiza voos particulares de até 14 mil km de distância Foto: Reprodução / Instagram @jacksweeney

Jack Sweeney é estudante pela UCF (University of Central Florida), e revelou ao Daily Mail que “preza pela transparência e pela informação pública”. Ele rastreia jatos e helicópteros de centenas de bilionários, famosos e políticos, junto de uma estimativa da quantidade de carbono emitido no processo. As informações são retiradas da Administração Federal de Aviação, e são dispostas ao público por meio dos sinais emitidos pelas aeronaves.

Em 2022, Jack foi bloqueado da conta que expunha as informações de voo de Elon Musk, dono da plataforma X, antigo Twitter, mas continua postando informações de outras celebridades em contas terciárias.

Publicidade

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.